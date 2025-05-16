Дмитриев заметил «врата к миру» на совместном видео Рубио и Сибиги в Стамбуле

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал первые кадры с переговоров Турции, США и Украины в Стамбуле. Его внимание больше всего привлекла видеозапись, как глава Госдепартамента Марко Рубио и министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига проходят сквозь кирпичную арку дворца Долмабахче.

Напомним, что сегодня начались переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Изначально планировалось провести встречу днём ранее, но киевская делегация туда не явилась, несмотря на то, что российская сторона ожидала её в течение всего дня. Владимир Мединский, глава российской делегации и помощник президента, подчеркнул, что участники из РФ имеют все необходимые полномочия и получили инструкции из Кремля для проведения переговоров.