Фидан назвал текущий этап переговоров по Украине критическим

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что текущий этап решения украинского кризиса является особенно важным и решающим. Об этом он сообщил в своём приветственном обращении перед началом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Мы рады видеть, что твёрдая приверженность сторон миру открыла для нас новое окно возможностей. Мы считаем очень важным, что [президент РФ Владимир] Путин и Зеленский прислушались к призывам к миру, с которыми выступили наш президент Тайип Эрдоган и Трамп. Готовность России и Украины начать прямые переговоры сделала возможным этот критический сегодняшний этап», — сказал министр.