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16 мая, 11:21

Фидан назвал текущий этап переговоров по Украине критическим

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что текущий этап решения украинского кризиса является особенно важным и решающим. Об этом он сообщил в своём приветственном обращении перед началом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Мы рады видеть, что твёрдая приверженность сторон миру открыла для нас новое окно возможностей. Мы считаем очень важным, что [президент РФ Владимир] Путин и Зеленский прислушались к призывам к миру, с которыми выступили наш президент Тайип Эрдоган и Трамп. Готовность России и Украины начать прямые переговоры сделала возможным этот критический сегодняшний этап», — сказал министр.

Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины
Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины

Напомним, переговоры между Россией и Украиной стартовали в Стамбуле примерно в 13:30 16 мая. Изначально они планировались накануне, однако к месту встречи не прибыли представители Киева, несмотря на то, что делегация из Москвы ожидала их весь день. Руководитель представителей РФ, помощник президента Владимир Мединский, ранее подтвердил, что у российских участников есть все необходимые полномочия для проведения переговоров и соответствующие инструкции из Кремля.

Александра Мышляева
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