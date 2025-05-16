Появилось первое видео с переговоров России и Украины в Стамбуле

В состав делегации России входят её глава, помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Этот список был утверждён лично президентом России Владимиром Путиным. Украинскую делегацию возглавляет глава Минобороны Умеров. Также присутствуют заместители различных силовых структур.

Напомним, переговоры России и Украины начались в Стамбуле около 13:30 16 мая. Они должны были состояться ещё накануне, но представители Киева так и не явились к месту встречи, хотя переговорщики из Москвы ждали их весь день. Глава делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заверил, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля.