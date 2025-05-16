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Регион
16 мая, 10:48

Появилось первое видео с переговоров России и Украины в Стамбуле

Встреча России и Украины в Стамбуле. Фото © Telegram / МИД России

Встреча России и Украины в Стамбуле. Фото © Telegram / МИД России

Появилось первое видео со встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Его показал телеграм-канал МИД РФ.

Переговоры России и Украины в Стамбуле. Видео © Telegram / МИД России

На кадрах можно увидеть, что стороны сидят за столом в форме буквы П. Российская делегация располагается справа, украинская — лева. По центру места заняли представители Турции.

Перед началом переговоров с приветственной речью выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

В состав делегации России входят её глава, помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Этот список был утверждён лично президентом России Владимиром Путиным. Украинскую делегацию возглавляет глава Минобороны Умеров. Также присутствуют заместители различных силовых структур.

Путин на совещании дал стамбульской делегации чёткие инструкции по стратегии
Путин на совещании дал стамбульской делегации чёткие инструкции по стратегии

Напомним, переговоры России и Украины начались в Стамбуле около 13:30 16 мая. Они должны были состояться ещё накануне, но представители Киева так и не явились к месту встречи, хотя переговорщики из Москвы ждали их весь день. Глава делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заверил, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля.

Никита Никонов
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