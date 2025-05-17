Научился не дышать: Российский боец 3 дня скрывался у опорника ВСУ в пяти метрах от врага
Боец 242 полка ВС РФ трое суток пролежал в тылу ВСУ у Александрополя в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel
Боец 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко провёл трое суток в непосредственной близости от украинских позиций под Александрополем, скрытно корректируя огонь российских войск. Как он рассказал ТАСС, это позволило ослабить оборону ВСУ на подступах к населённому пункту и обеспечить продвижение российской пехоты.
По словам бойца, его группа изначально заняла позицию у вражеских укреплений, но была обнаружена после того, как радиопередатчик одного из его товарищей выдал их местоположение. Сослуживцы отступили, а сам он остался, укрывшись от обнаружения.
«В итоге товарищи откатились, а я остался там. Лежал, накрытый пончо, чтоб птичка не увидела. Выглянул, а рядом ходят, кашляют, синие изоленты на касках. Трое суток не шевелился и старался не дышать. Я научился по полчаса не дышать», — приводит его слова агентство.
Всё это время он передавал координаты целей, отмечая расположение вражеских пулемётов, миномётных расчётов и техники. Российские ударные группы, ориентируясь на его данные, последовательно подавляли огневые точки противника. Он фиксировал, откуда ведётся обстрел, сколько бойцов перемещается, о чём они переговариваются по радио. Потом перебирался на более открытые участки, чтобы уточнить позиции в самом Александрополе.
По его словам, активное использование ВСУ дронов, артиллерии и миномётов долгое время не позволяло российским войскам приблизиться к населённому пункту. Однако благодаря собранным разведданным удалось ослабить украинскую группировку и ввести в Александрополь подкрепление. Бородавко был эвакуирован только после того, как российские подразделения зачистили опорный пункт, рядом с которым он скрывался.
Бородавко был мобилизован в 2022 году из Батайска. Затем он заключил контракт и участвовал в боях за Артёмовск (Бахмут), Марьинку и другие ключевые точки Донбасса.
«Наград пока не имею, но я здесь не ради них», — добавил воин.
Неделя у Дмитрия Бородавко выдалась не из лёгких. Напомним, что в интервью с военкором он поделился ещё одним эпизодом из битвы за освобождение Александрополя. Во время штурма украинских позиций боец попал под шквальный огонь из двух автоматов, потом перед ним взорвалась граната. После этого чудом оставшемуся в живых Дмитрию пришлось вступить в рукопашную схватку с военнослужащим противника, в которой ему очень пригодились навыки, приобретённые на занятиях дзюдо.