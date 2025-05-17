Научился не дышать: Российский боец 3 дня скрывался у опорника ВСУ в пяти метрах от врага

Боец 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко провёл трое суток в непосредственной близости от украинских позиций под Александрополем, скрытно корректируя огонь российских войск. Как он рассказал ТАСС, это позволило ослабить оборону ВСУ на подступах к населённому пункту и обеспечить продвижение российской пехоты.

По словам бойца, его группа изначально заняла позицию у вражеских укреплений, но была обнаружена после того, как радиопередатчик одного из его товарищей выдал их местоположение. Сослуживцы отступили, а сам он остался, укрывшись от обнаружения.

«В итоге товарищи откатились, а я остался там. Лежал, накрытый пончо, чтоб птичка не увидела. Выглянул, а рядом ходят, кашляют, синие изоленты на касках. Трое суток не шевелился и старался не дышать. Я научился по полчаса не дышать», — приводит его слова агентство.

Всё это время он передавал координаты целей, отмечая расположение вражеских пулемётов, миномётных расчётов и техники. Российские ударные группы, ориентируясь на его данные, последовательно подавляли огневые точки противника. Он фиксировал, откуда ведётся обстрел, сколько бойцов перемещается, о чём они переговариваются по радио. Потом перебирался на более открытые участки, чтобы уточнить позиции в самом Александрополе.

По его словам, активное использование ВСУ дронов, артиллерии и миномётов долгое время не позволяло российским войскам приблизиться к населённому пункту. Однако благодаря собранным разведданным удалось ослабить украинскую группировку и ввести в Александрополь подкрепление. Бородавко был эвакуирован только после того, как российские подразделения зачистили опорный пункт, рядом с которым он скрывался.

Бородавко был мобилизован в 2022 году из Батайска. Затем он заключил контракт и участвовал в боях за Артёмовск (Бахмут), Марьинку и другие ключевые точки Донбасса.

«Наград пока не имею, но я здесь не ради них», — добавил воин.