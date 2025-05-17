«У меня отец русский»: Появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами

Российские солдаты во время штурма населённого пункта Беловоды Сумской области Украины взяли несколько бойцов ВСУ в плен прямо в их подземном логове. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник десантника», публикуя видео.

ВС РФ берут пленного. Видео © Telegram / Дневник десантника

Украинский солдат, попавшись в плен, был очень напуган и просил российских солдат сохранить ему жизнь, заявив, что у него есть ребёнок, а отец его вообще русский.