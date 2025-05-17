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17 мая, 11:41

«У меня отец русский»: Появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами

ВС РФ пленили группу солдат ВСУ во время штурма сумского посёлка Беловоды

Обложка © Telegram / Дневник десантника

Обложка © Telegram / Дневник десантника

Российские солдаты во время штурма населённого пункта Беловоды Сумской области Украины взяли несколько бойцов ВСУ в плен прямо в их подземном логове. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник десантника», публикуя видео.

ВС РФ берут пленного. Видео © Telegram / Дневник десантника

Украинский солдат, попавшись в плен, был очень напуган и просил российских солдат сохранить ему жизнь, заявив, что у него есть ребёнок, а отец его вообще русский.

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Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что России и Украине удалось договориться о крупнейшем с начала конфликта обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. По его словам, это случится уже совсем скоро.

Владимир Озеров
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