«У меня отец русский»: Появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами
ВС РФ пленили группу солдат ВСУ во время штурма сумского посёлка Беловоды
Обложка © Telegram / Дневник десантника
Российские солдаты во время штурма населённого пункта Беловоды Сумской области Украины взяли несколько бойцов ВСУ в плен прямо в их подземном логове. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник десантника», публикуя видео.
ВС РФ берут пленного. Видео © Telegram / Дневник десантника
Украинский солдат, попавшись в плен, был очень напуган и просил российских солдат сохранить ему жизнь, заявив, что у него есть ребёнок, а отец его вообще русский.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что России и Украине удалось договориться о крупнейшем с начала конфликта обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. По его словам, это случится уже совсем скоро.