Мединский подтвердил крупнейший с начала конфликта обмен пленными с Украиной

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Этот обмен станет крупнейшим с начала конфликта.

Выступление Владимира Мединского для СМИ по завершении переговоров с Украиной в Стамбуле. Видео © Life.ru

По его словам, обмен пройдёт в ближайшее время.