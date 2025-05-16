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16 мая, 13:48

Мединский подтвердил крупнейший с начала конфликта обмен пленными с Украиной

Мединский: Россия и Украина обменяются пленными по формуле 1000 на 1000

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Этот обмен станет крупнейшим с начала конфликта.

Выступление Владимира Мединского для СМИ по завершении переговоров с Украиной в Стамбуле. Видео © Life.ru

По его словам, обмен пройдёт в ближайшее время.

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Напомним, ранее переговоры между представителями России и Украины завершились в Стамбуле. Стороны беседовали почти два часа. Контакты могут возобновиться уже сегодня. Ранее глава украинской делегации, министр обороны Умеров анонсировал обмен военнопленными, а также второй раунд переговоров.

Владимир Озеров
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