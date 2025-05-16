Мединский подтвердил крупнейший с начала конфликта обмен пленными с Украиной
Мединский: Россия и Украина обменяются пленными по формуле 1000 на 1000
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000. Этот обмен станет крупнейшим с начала конфликта.
Выступление Владимира Мединского для СМИ по завершении переговоров с Украиной в Стамбуле. Видео © Life.ru
По его словам, обмен пройдёт в ближайшее время.
Напомним, ранее переговоры между представителями России и Украины завершились в Стамбуле. Стороны беседовали почти два часа. Контакты могут возобновиться уже сегодня. Ранее глава украинской делегации, министр обороны Умеров анонсировал обмен военнопленными, а также второй раунд переговоров.