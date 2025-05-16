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Регион
16 мая, 13:25

«Готовы работать»: Стало известно о возможном возобновлении переговоров в Стамбуле

AFP: Переговоры Украины и России в Стамбуле могут возобновиться сегодня

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Высокопоставленный украинский чиновник, осведомлённый о переговорах, сообщил, что обсуждения могут быть продолжены в пятницу. Его слова передаёт агентство AFP.

«Возобновление российско-украинских переговоров возможно в пятницу, но пока «не запланировано» на данном этапе. Наши команды готовы работать столько, сколько потребуется», — говорит источник.

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Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле начались переговоры между РФ и Украиной. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что встреча станет толчком для будущих тесных контактов руководителей стран. На переговорах были 11 представителей России и 12 — Украины. Встреча завершилась спустя чуть менее двух часов.

Александра Мышляева
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