«Готовы работать»: Стало известно о возможном возобновлении переговоров в Стамбуле
AFP: Переговоры Украины и России в Стамбуле могут возобновиться сегодня
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Высокопоставленный украинский чиновник, осведомлённый о переговорах, сообщил, что обсуждения могут быть продолжены в пятницу. Его слова передаёт агентство AFP.
«Возобновление российско-украинских переговоров возможно в пятницу, но пока «не запланировано» на данном этапе. Наши команды готовы работать столько, сколько потребуется», — говорит источник.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле начались переговоры между РФ и Украиной. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что встреча станет толчком для будущих тесных контактов руководителей стран. На переговорах были 11 представителей России и 12 — Украины. Встреча завершилась спустя чуть менее двух часов.