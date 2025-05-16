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Регион
16 мая, 13:07

«Потом будет 5»: СМИ пишут, что делегация РФ ушла с переговоров после отказа вывести ВСУ из 4 регионов

«‎Страна.ua»: Россия на переговорах потребовала вывести силы ВСУ из 4 регионов

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле без Ермака. Фото © Telegram / МИД России

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле без Ермака. Фото © Telegram / МИД России

Российская делегация на переговорах в Стамбуле потребовала от Украины вывести войска из четырёх регионов, однако получила отказ. В ответ представители России заявили, что «в следующий раз областей будет уже пять», пишет украинское издание «‎Страна.ua».

Согласно информации Bild, киевская делегация рассматривает требования РФ как попытку помешать любым усилиям по завершению конфликта.

Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины
Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле начались переговоры между из РФ и Украиной. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что встреча станет трамплином для будущих тесных контактов руководителей стран. На переговорах присутствуют 11 представителей России и 12 — Украины. Российскую делегацию, как и в прошлом году, возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Переговоры завершились спустя чуть менее двух часов.

Александра Мышляева
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