«Потом будет 5»: СМИ пишут, что делегация РФ ушла с переговоров после отказа вывести ВСУ из 4 регионов
«Страна.ua»: Россия на переговорах потребовала вывести силы ВСУ из 4 регионов
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле без Ермака. Фото © Telegram / МИД России
Российская делегация на переговорах в Стамбуле потребовала от Украины вывести войска из четырёх регионов, однако получила отказ. В ответ представители России заявили, что «в следующий раз областей будет уже пять», пишет украинское издание «Страна.ua».
Согласно информации Bild, киевская делегация рассматривает требования РФ как попытку помешать любым усилиям по завершению конфликта.
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле начались переговоры между из РФ и Украиной. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что встреча станет трамплином для будущих тесных контактов руководителей стран. На переговорах присутствуют 11 представителей России и 12 — Украины. Российскую делегацию, как и в прошлом году, возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Переговоры завершились спустя чуть менее двух часов.