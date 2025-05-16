«1000 на 1000»: Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене военнопленными за СВО
Умеров: Между Россией и Украиной состоится обмен в формате «1000 на 1000»
Рустем Умеров. Обложка © Wikipedia / Антон Шевельов
В ближайшее время между Россией и Украиной согласно достигнутым в Стамбуле договорённостям может пройти обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Это будет крупнейшая сделка между государствами за всё время специальной военной операции, заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров во время брифинга.
«В Стамбуле с российской стороной обсудили обмен в формате «1000 на 1000», — сказал Умеров.
Глава украинской переговорной делегации также заявил, что уже известна дата проведения обмена, но сообщать её пока не планируют. Данная информация будет объявлена позже.
Напомним, что сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на то, что эта встреча станет отправной точкой для более тесного взаимодействия между лидерами двух стран в будущем. В переговорах приняли участие 11 представителей от России и 12 от Украины. Беседа продлилась чуть меньше двух часов.