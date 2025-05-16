«1000 на 1000»: Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене военнопленными за СВО

В ближайшее время между Россией и Украиной согласно достигнутым в Стамбуле договорённостям может пройти обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Это будет крупнейшая сделка между государствами за всё время специальной военной операции, заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров во время брифинга.