Умеров: На переговорах обсуждалась перспектива встречи Путина и Зеленского

На переговорах России и Украины в Стамбуле обсуждалась перспектива встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом после встречи заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Украинская делегация привела переводчика на переговоры в Стамбуле и оставила не у дел

Украинская делегация привела переводчика на переговоры в Стамбуле и оставила не у дел

Напомним, переговоры между делегациями России и Украины должны были состояться ещё вчера, но украинская сторона в Стамбул не приехала. Диалог всё же начался сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева продолжалась около 2 часов. В ближайшее время стороны сделают заявления.