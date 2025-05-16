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Регион
16 мая, 13:27

Умеров: На переговорах обсуждалась перспектива встречи Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

На переговорах России и Украины в Стамбуле обсуждалась перспектива встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом после встречи заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Обговаривалось, работаем над этим», — сказал Умеров журналистам.

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Напомним, переговоры между делегациями России и Украины должны были состояться ещё вчера, но украинская сторона в Стамбул не приехала. Диалог всё же начался сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева продолжалась около 2 часов. В ближайшее время стороны сделают заявления.

Александра Вишнякова
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