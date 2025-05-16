Украинская делегация привела переводчика на переговоры в Стамбуле и оставила не у дел

Украина позвала на переговоры с Россией в Стамбуле переводчика, хотя общение между сторонами полностью происходило на русском языке. Об этом пишет RT, ссылаясь на свои источники и опровергая информацию украинских СМИ. В частности «Мы — Украина» и «Суспiльне» писали о том, что делегация из Киева якобы общается через переводчика со своими визави из России.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* также подтвердил, что стороны во время переговорного процесса общались исключительно на русском языке. Он добавил, что российские представители выдвинули жёсткое требование о выводе всех войск Украины с 4 регионов, которые законодательно уже закреплены за Россией.

Напомним, переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле днём 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. Владимир Зеленский сначала выразил недовольство составом делегации из РФ, потом обвинил её в отсутствии полномочий. Сегодняшним переговорам предшествовала более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США.