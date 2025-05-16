Трамп заявил, что может позвонить Путину в ближайшее время
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, вылетая из Абу-Даби, что может в ближайшее время созвонится с российским лидером Владимиром Путиным. Беседа двух политиков состоится ради того, чтобы обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта.
«Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим это, а может и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим, то это будет очень интересно», — сказал Трамп, чьи слова передаёт телеканал CNN.
Напомним, что в последнее время в Вашингтоне заговорили о возможности скорой встречи президентов России и Америки. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что переговоры Путина с американским лидером – единственный способ урегулировать киевский конфликт. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в случае встречи президенты обсудят не только ситуацию на Украине, но и состояние двусторонних отношений, а также актуальные международные вопросы.