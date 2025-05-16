Трамп заявил, что может позвонить Путину в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, вылетая из Абу-Даби, что может в ближайшее время созвонится с российским лидером Владимиром Путиным. Беседа двух политиков состоится ради того, чтобы обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта.

«Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим это, а может и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим, то это будет очень интересно», — сказал Трамп, чьи слова передаёт телеканал CNN.