Трамп: Встреча с Путиным — ключ к разрешению конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для разрешения ситуации на Украине важно провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это», — сказал глава Овального кабинета на борту президентского самолёта по пути из ОАЭ в США.
Ранее в Белом доме заявили, что встреча между лидерами России и США может пройти в ближайшее время. А госсекретарь Штатов Марко Рубио подчеркнул, что переговоры — единственный способ разрешить конфликт на Украине. Позже в Кремле отметили, что в случае встречи Путина с Трампом будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, а также ситуация на Украине.