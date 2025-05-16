Трамп: Встреча с Путиным — ключ к разрешению конфликта на Украине

«Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это», — сказал глава Овального кабинета на борту президентского самолёта по пути из ОАЭ в США.