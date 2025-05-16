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16 мая, 11:12

Трамп: Встреча с Путиным — ключ к разрешению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп. Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп. Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для разрешения ситуации на Украине важно провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это», — сказал глава Овального кабинета на борту президентского самолёта по пути из ОАЭ в США.

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Ранее в Белом доме заявили, что встреча между лидерами России и США может пройти в ближайшее время. А госсекретарь Штатов Марко Рубио подчеркнул, что переговоры — единственный способ разрешить конфликт на Украине. Позже в Кремле отметили, что в случае встречи Путина с Трампом будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, а также ситуация на Украине.

Александра Мышляева
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