Трамп заявил, что мир станет безопаснее в течение двух-трёх недель
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Мир станет куда более безопасным местом в течение двух-трёх недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, уже сейчас миру ничто не угрожает, а через некоторое время ситуация станет ещё спокойнее.
«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трёх недель он станет намного безопаснее», — сказал глава Белого дома журналистам в ходе визита в ОАЭ.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что конец конфликту на Украине может положить лишь личная встреча президента России Владимира Путина и главы Америки. В Белом доме недавно заявили, что это произойдёт уже в ближайшее время. Сам же американский лидер заявил, что встретится с российским коллегой, как только получится организовать встречу. В Кремле недавно отмечали, что подготовка встречи ещё не ведётся.