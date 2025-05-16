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16 мая, 08:14

Трамп заявил, что встретится с Путиным, «как только сможет»

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году. Фото © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году. Фото © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером России Владимиром Путиным «как только сможет». Об этом он заявил в ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты.

«Мы сделаем, как только сможем это организовать», — ответил он на вопрос журналистов.

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Напомним, ранее резидент США Дональд Трамп не удивился тому, что российский лидер не поехал на переговоры с Украиной 15 мая в Стамбул. Он отреагировал фразой: «Зачем ему ехать, если я не приеду?». При этом позже в Белом доме не исключили, что встреча между лидерами России и США может состояться в ближайшее время. А госсекретарь Штатов Марко Рубио подчеркнул, что переговоры Путина и Трампа станут единственным способом разрешить конфликт на Украине.

Александра Вишнякова
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