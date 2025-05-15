Трамп раскрыл, без чего не будет мира на Украине
Трамп объяснил, что урегулирование на Украине зависит от его встречи с Путиным
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Украинский конфликт может быть урегулирован только в том случае, если президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Прогресс в киевском вопросе можно будет наблюдать только в этом случае, уверен американский лидер.
«Ничего не произойдёт, пока мы не встретимся с Путиным», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта по пути из Катара в ОАЭ.
Несмотря на заявления американского лидера, Россия на данный момент не ведёт никакой подготовки к возможной встрече Путина с Трампом в Стамбуле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что данный вопрос даже не поднимался и тем более не был согласован.