Трёхсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле

Напомним, накануне переговоры между Россией и Украиной так и не состоялись, так как представители Киева не явились к месту встречи, хотя переговорщики из Москвы ждали их весь день. Предполагается, что встреча делегаций начнётся 16 мая в полдень в Стамбуле. Возглавляющий наших переговорщиков помощник президента РФ Владимир Мединский позже выступил с заявлением, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля. Предполагается, что встреча непосредственно РФ и Украины состоится после встреч делегаций с представителями Турции и США.