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Регион
16 мая, 07:56

Трёхсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле

Трёхсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле. На встрече присутствуют, в частности, глава Госдепа Марко Рубио, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Турции Хакан Фидан.

Украинская делегация перед переговорами в Стамбуле. Видео © пресс-служба главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

Напомним, накануне переговоры между Россией и Украиной так и не состоялись, так как представители Киева не явились к месту встречи, хотя переговорщики из Москвы ждали их весь день. Предполагается, что встреча делегаций начнётся 16 мая в полдень в Стамбуле. Возглавляющий наших переговорщиков помощник президента РФ Владимир Мединский позже выступил с заявлением, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля. Предполагается, что встреча непосредственно РФ и Украины состоится после встреч делегаций с представителями Турции и США.

Обложка ©

пресс-служба главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

Александра Вишнякова
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