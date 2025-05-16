Трёхсторонние переговоры Турции, США и Украины начались в Стамбуле
Трёхсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле. На встрече присутствуют, в частности, глава Госдепа Марко Рубио, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Турции Хакан Фидан.
Украинская делегация перед переговорами в Стамбуле. Видео © пресс-служба главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака
Напомним, накануне переговоры между Россией и Украиной так и не состоялись, так как представители Киева не явились к месту встречи, хотя переговорщики из Москвы ждали их весь день. Предполагается, что встреча делегаций начнётся 16 мая в полдень в Стамбуле. Возглавляющий наших переговорщиков помощник президента РФ Владимир Мединский позже выступил с заявлением, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля. Предполагается, что встреча непосредственно РФ и Украины состоится после встреч делегаций с представителями Турции и США.
пресс-служба главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака