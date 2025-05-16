Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © МИД РФ
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле продолжались почти два часа. Они завершились около 15:20 по московскому времени, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.
Также о завершении переговоров сообщают украинские СМИ.
За столом переговоров в Стамбуле встретились 11 делегатов России и 12 от Украины. В состав делегации РФ входили её глава, помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также группа экспертов. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Умеров. Также присутствовали первый заместитель министра иностранных дел Кислица, замглавы СБУ Поклад, замначальника Генштаба ВСУ Шевченко.
Напомним, переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле сегодня, 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. Сегодняшним переговорам предшествовала более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США.