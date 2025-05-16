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Регион
16 мая, 12:23
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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © МИД РФ

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © МИД РФ

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле продолжались почти два часа. Они завершились около 15:20 по московскому времени, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

Также о завершении переговоров сообщают украинские СМИ.

За столом переговоров в Стамбуле встретились 11 делегатов России и 12 от Украины. В состав делегации РФ входили её глава, помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также группа экспертов. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Умеров. Также присутствовали первый заместитель министра иностранных дел Кислица, замглавы СБУ Поклад, замначальника Генштаба ВСУ Шевченко.

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Напомним, переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле сегодня, 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. Сегодняшним переговорам предшествовала более чем часовая трёхсторонняя встреча киевских делегатов с Турцией и США.

Никита Никонов
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