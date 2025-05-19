Сотни погибли, десятки в плену: Вскрыты шокирующие потери ВСУ в боях за Беловоды под Сумами
РИАН: Сотни украинских военных погибли в боях за Беловоды Сумской области
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Сотни военных 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли, десятки попали в плен в ходе боёв за село Беловоды Сумской области. Об этом проинформировали в силовых структурах.
«Украинская 67-я отдельная моторно-стрелковая бригада бывшего «Правого сектора»*, понеся значительные потери в боях за населённый пункт Беловоды, была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ», — приводит сообщение РИА «Новости».
Собеседник агентства отметил, что командование использовало военных в качестве «пушечного мяса», бросая их на самые опасные участки фронта. В результате сотни погибли, десятки были пленены.
Ранее появилось видео пленения военных ВСУ в подземном логове под Сумами. Украинский солдат, попав в плен, был очень напуган и просил российских бойцов сохранить ему жизнь, заявив, что у него есть ребёнок, а отец его вообще русский.
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