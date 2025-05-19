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Регион
19 мая, 12:06

Сотни погибли, десятки в плену: Вскрыты шокирующие потери ВСУ в боях за Беловоды под Сумами

РИАН: Сотни украинских военных погибли в боях за Беловоды Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Сотни военных 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ погибли, десятки попали в плен в ходе боёв за село Беловоды Сумской области. Об этом проинформировали в силовых структурах.

«Украинская 67-я отдельная моторно-стрелковая бригада бывшего «Правого сектора»*, понеся значительные потери в боях за населённый пункт Беловоды, была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ», — приводит сообщение РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что командование использовало военных в качестве «пушечного мяса», бросая их на самые опасные участки фронта. В результате сотни погибли, десятки были пленены.

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Ранее появилось видео пленения военных ВСУ в подземном логове под Сумами. Украинский солдат, попав в плен, был очень напуган и просил российских бойцов сохранить ему жизнь, заявив, что у него есть ребёнок, а отец его вообще русский.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России

Никита Никонов
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