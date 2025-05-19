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Регион
19 мая, 10:12

Украина эвакуирует жителей более 200 населённых пунктов Сумской области на фоне наступления ВС РФ

Глава Сумской области Григоров: Эвакуации подлежат 202 населённых пункта региона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladislav

Власти Украины решили эвакуировать жителей более 200 населённых пунктов Сумской области. Об этом сообщил начальник местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

По его словам, всего будут вывезены граждане из 202 населённых пунктов. При этом Григоров уточнил, что из них уже выехало 60% населения. Уточняется, что за последние 24 часа из Ворожбянского и Белопольского районов выехали 65 человек.

Напомним, в последнее время власти на Украине активизировали принудительную эвакуацию в Сумской области.

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Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС РФ освободили населённый пункт Марьино в Сумской области. Также под контроль была взята Новооленовка в ДНР.

Никита Никонов
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