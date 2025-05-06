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Регион
6 мая, 16:31

Власти Сумской области активизировали принудительную эвакуацию жителей региона

Глава Сумской области Григоров заявил об активизации эвакуации жителей региона

Обложка © Evgeniy Maloletka/ AP/ TASS

Обложка © Evgeniy Maloletka/ AP/ TASS

Принудительную эвакуацию жителей Сумской области активизировали на севере Украины. Сейчас в Белопольской общине находятся около 4,7 тысячи человек, а в Ворожбянской общине — около 2,1 тысячи жителей. Об этом рассказал глава Сумской областной администрации Олег Григоров.

«Ещё раз подчеркиваю... мы сейчас вынуждены эвакуацию активизировать», — заявил Григоров в эфире украинского телемарафона.

Ранее жителей Сумской области к эвакуации призывал руководитель администрации региона Михаил Мельник. В конце апреля обязательная эвакуация семей с детьми (то есть вывоз несовершеннолетних и их опекунов) была объявлена и в восточной части Днепропетровской области.

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Полина Никифорова
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