Власти Сумской области активизировали принудительную эвакуацию жителей региона

Принудительную эвакуацию жителей Сумской области активизировали на севере Украины. Сейчас в Белопольской общине находятся около 4,7 тысячи человек, а в Ворожбянской общине — около 2,1 тысячи жителей. Об этом рассказал глава Сумской областной администрации Олег Григоров.

«Ещё раз подчеркиваю... мы сейчас вынуждены эвакуацию активизировать», — заявил Григоров в эфире украинского телемарафона.