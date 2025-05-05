Глава Сумской области Мельник призвал жителей Белополья и Ворожбы эвакуироваться
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Руководитель администрации Сумской области обратился к жителям городов Белополье и Ворожба, призвав их в срочном порядке эвакуироваться в безопасное место. Соответствующая публикация появилась на странице чиновника в социальной сети.
«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место», — сказано в его посте.
В конце апреля обязательная эвакуация семей с детьми (то есть вывоз несовершеннолетних и их опекунов) была объявлена в восточной части Днепропетровской области. Местные власти призвали жителей четырёх населённых пунктов — Колоны-Межевой, Новоподгородного, Райполя и Сухаревой Балки — уезжать в безопасное место.