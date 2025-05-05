Глава Сумской области Мельник призвал жителей Белополья и Ворожбы эвакуироваться

Руководитель администрации Сумской области обратился к жителям городов Белополье и Ворожба, призвав их в срочном порядке эвакуироваться в безопасное место. Соответствующая публикация появилась на странице чиновника в социальной сети.

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место», — сказано в его посте.