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Регион
5 мая, 12:47

Глава Сумской области Мельник призвал жителей Белополья и Ворожбы эвакуироваться

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Руководитель администрации Сумской области обратился к жителям городов Белополье и Ворожба, призвав их в срочном порядке эвакуироваться в безопасное место. Соответствующая публикация появилась на странице чиновника в социальной сети.

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место», — сказано в его посте.

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В конце апреля обязательная эвакуация семей с детьми (то есть вывоз несовершеннолетних и их опекунов) была объявлена в восточной части Днепропетровской области. Местные власти призвали жителей четырёх населённых пунктов — Колоны-Межевой, Новоподгородного, Райполя и Сухаревой Балки — уезжать в безопасное место.

Юрий Лысенко
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