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Опубликовано 29 апреля 2025, 10:00
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В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми

В четырёх сёлах Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

В некоторых населённых пунктах, находящихся на востоке Днепропетровской, области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне» со ссылкой на Межевскую сельскую территориальную общину.

Людей эвакуируют из населённых пунктов Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Соответствующее распоряжение 25 апреля подписал начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

Уточняется, что под «обязательной эвакуацией» подразумевается вывоз семей с детьми их законными представителями. В противном случае их вывезут принудительно. Людям приказали взять с собой документы, деньги, лекарства, запас питьевой воды и еды на несколько дней, а также тёплую одежду и обувь.


ВСУ били кассетными снарядами по жителям Гуево во время их эвакуации
ВСУ били кассетными снарядами по жителям Гуево во время их эвакуации

Ранее украинский аналитический портал рассказал, что российские войска вплотную приблизились к границе Днепропетровской области, так и не встретив сопротивления ВСУ на своём пути. За пару дней ВС РФ удалось на несколько километров отбросить противника.

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Владимир Озеров
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