В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми

В некоторых населённых пунктах, находящихся на востоке Днепропетровской, области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне» со ссылкой на Межевскую сельскую территориальную общину.

Людей эвакуируют из населённых пунктов Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Соответствующее распоряжение 25 апреля подписал начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

Уточняется, что под «обязательной эвакуацией» подразумевается вывоз семей с детьми их законными представителями. В противном случае их вывезут принудительно. Людям приказали взять с собой документы, деньги, лекарства, запас питьевой воды и еды на несколько дней, а также тёплую одежду и обувь.

