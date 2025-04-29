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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 08:37
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На Украине напуганы броском Армии России к границам Днепропетровщины

Deep State: ВС РФ вышли к Днепропетровской области и к трассе в Запорожье

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные вплотную подошли к границе Днепропетровской области, не встречая усиленного сопротивления ВСУ. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State и публикует карту новой линии фронта.

По данным украинских источников, российские войска смогли откинуть противника на несколько километров за пару дней и подобрались к Котляровке и Успеновке, а также вышли к трассе, ведущей к городу Запорожье, чуть западнее посёлка Разлив.

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Накануне сообщалось, что российские войска высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Подразделения «Днепра» ВС РФ заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка на правобережье.

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Татьяна Миссуми
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