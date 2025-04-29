На Украине напуганы броском Армии России к границам Днепропетровщины
Deep State: ВС РФ вышли к Днепропетровской области и к трассе в Запорожье
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Российские военные вплотную подошли к границе Днепропетровской области, не встречая усиленного сопротивления ВСУ. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State и публикует карту новой линии фронта.
По данным украинских источников, российские войска смогли откинуть противника на несколько километров за пару дней и подобрались к Котляровке и Успеновке, а также вышли к трассе, ведущей к городу Запорожье, чуть западнее посёлка Разлив.
Накануне сообщалось, что российские войска высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Подразделения «Днепра» ВС РФ заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка на правобережье.