На Украине напуганы броском Армии России к границам Днепропетровщины

Российские военные вплотную подошли к границе Днепропетровской области, не встречая усиленного сопротивления ВСУ. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State и публикует карту новой линии фронта.

По данным украинских источников, российские войска смогли откинуть противника на несколько километров за пару дней и подобрались к Котляровке и Успеновке, а также вышли к трассе, ведущей к городу Запорожье, чуть западнее посёлка Разлив.