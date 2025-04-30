«Просят об эвакуации»: Путин рассказал о судьбе оставшихся бойцов ВСУ в Курской области

Глава государства отметил, что украинские войска отступили в подвалы. По его словам, группы противника в Курской области действуют разрозненно и не представляют серьёзной угрозы.

«Вышибли из Курской области противника, но там ещё по щелям по каким-то, в подвалах они ещё сидят. Мы слышим, что говорят, просят эвакуации. Эвакуация невозможна, потому что там разрозненные группы по два-три человека, повторяю, там где-то в перелесках сидят, там в норах каких-то в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают», — сказал президент.