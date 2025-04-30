В Госдуме раскрыли, куда должна зайти буферная зона для прекращения обстрелов приграничья РФ
Депутат Водолацкий: Буферная зона должна простираться до Конотопа под Сумами
Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Буферная зона, которая не позволит ВСУ вести обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей, должна располагаться вплоть до города Конотоп Сумской области. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Обстрелы Курской, Белгородской и Брянской областей продолжаются, поэтому наша задача максимально создать буферную зону от Глухово и до Конотопа», — сказал депутат.
По его словам, эта буферная зона не позволит обстреливать российское приграничье. ВС РФ уже выполняют задачи по её формированию, отметил парламентарий в разговоре с ТАСС.
Ранее военный эксперт допустил появление буферной зоны в Харьковской области. При этом он отметил, что освобождение самого Харькова сейчас не является главной задачей.
Напомним, 26 апреля Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложили об успешном завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В ответ президент России выразил благодарность военнослужащим за разгром противника в приграничной зоне. В Курской области пообещали утвердить медаль за вклад в освобождение региона от ВСУ.