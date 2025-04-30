В Госдуме раскрыли, куда должна зайти буферная зона для прекращения обстрелов приграничья РФ

Буферная зона, которая не позволит ВСУ вести обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей, должна располагаться вплоть до города Конотоп Сумской области. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Обстрелы Курской, Белгородской и Брянской областей продолжаются, поэтому наша задача максимально создать буферную зону от Глухово и до Конотопа», — сказал депутат.

По его словам, эта буферная зона не позволит обстреливать российское приграничье. ВС РФ уже выполняют задачи по её формированию, отметил парламентарий в разговоре с ТАСС.