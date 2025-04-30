Украинцы стали меньше донатить ВСУ после провала в Курской области
Mash: Украинцы стали меньше финансировать ВСУ после поражения в Курской области
Гривны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ryabuha kateryna
Провал операции в Курской области повлиял на готовность украинцев жертвовать средства на нужды ВСУ. Волонтёры фиксируют снижение донатов аж на 40%, сообщает Mash.
Снижение пожертвований украинской армии объясняется не только успехами ВС РФ, но и разоблачением многочисленных случаев мошенничества, когда собранные средства присваивались и тратились на личное обогащение, а не на нужды фронта.
Тем временем ВС РФ продолжают достигать значительных успехов в зоне СВО. Напомним, 26 апреля подразделения ВСУ были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом президенту Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. При этом ВСУ продолжают атаковать освобождённые территории Курской области с помощью беспилотников и артиллерии. В Госдуме раскрыли, куда должна зайти буферная зона для прекращения обстрелов приграничья РФ.