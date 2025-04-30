Провал операции в Курской области повлиял на готовность украинцев жертвовать средства на нужды ВСУ. Волонтёры фиксируют снижение донатов аж на 40%, сообщает Mash.

Снижение пожертвований украинской армии объясняется не только успехами ВС РФ, но и разоблачением многочисленных случаев мошенничества, когда собранные средства присваивались и тратились на личное обогащение, а не на нужды фронта.