Скрыться не получится: ВСУшники пожаловались на военную разработку ВС РФ

Украинские военные пожаловались, что новые ударные дроны ВС РФ представляют собой практически непреодолимую угрозу для обороны. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Ситуация на фронте осложняется применением россиянами FPV-дронов с оптоволоконной связью, которые не поддаются глушению. Военный медик ВСУ Алексей из Покровска констатирует, что это привело к фактической остановке эвакуации раненых. В ответ на это, на северо-востоке Украины действует мастерская, где около 20 человек собирают сотни FPV-дронов для ВСУ, оснащая каждый десятый оптоволоконным кабелем длиной 10-20 км.

Командир подразделения беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил, что даже природные препятствия не могут остановить некоторые российские беспилотники. Это означает, что дороги, которые раньше считались защищёнными от атак, теперь также находятся под угрозой ударов с воздуха.