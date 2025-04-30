Киев внедрил для ВСУ систему онлайн-баллов за убийство русских солдат
Politico: ВСУ начнут получать баллы за уничтожение техники и военных ВС России
ВСУ начнут получать баллы за убийство ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock
Украинские власти внедрили новую бонусную систему для ВСУ, по которой военные получают баллы за убийства российских солдат и уничтожение техники Их можно будет обменивать на военное снаряжение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью газете Politico.
Новой система поощрений называется Army of Drones bonus. Она требует от военнослужащих загружать видеоподтверждение уничтожения своих целей. После этого бойцы получают баллы, которые можно потратить на покупки военного снаряжения на онлайн-платформе Brave 1 Market, напоминающей Amazon.
За убийство российского военного начисляется 6 очков, за повреждение танка — 20, за его уничтожение — 40, а за уничтожение мобильной ракетной установки — 50 очков. Для приобретения дрона «Баба Яга» потребуется 43 очка.
Фёдоров подытожил: «Проще говоря, уничтожаешь цель — получаешь очки, а затем можешь купить дрон на эти очки».
Life.ru писал, что украинские дроны атаковали семь населённых пунктов в Белгородской области. Тем временем российские военные ликвидировали начальника РЭБ батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу.