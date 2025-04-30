Киев внедрил для ВСУ систему онлайн-баллов за убийство русских солдат

Украинские власти внедрили новую бонусную систему для ВСУ, по которой военные получают баллы за убийства российских солдат и уничтожение техники Их можно будет обменивать на военное снаряжение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью газете Politico.

Новой система поощрений называется Army of Drones bonus. Она требует от военнослужащих загружать видеоподтверждение уничтожения своих целей. После этого бойцы получают баллы, которые можно потратить на покупки военного снаряжения на онлайн-платформе Brave 1 Market, напоминающей Amazon.

За убийство российского военного начисляется 6 очков, за повреждение танка — 20, за его уничтожение — 40, а за уничтожение мобильной ракетной установки — 50 очков. Для приобретения дрона «Баба Яга» потребуется 43 очка.