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3 мая, 13:11

Украинская БМП Bradley сгинула в столбу пыли после удара «Ланцета»

МО РФ: ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ «Ланцетом» в Сумской области

Российские военнослужащие «Северной» группировки войск с помощью «Ланцета» разнесли боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уничтожение БМП. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области была выявлена боевая машина пехоты Bradley ВСУ», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что российские военные изучили разведданные и приняли решение ударить по вражеской БМП. Попадание было точным — американская Bradley исчезла в облаке пыли.

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ВС РФ нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ неподалёку от Полтавы

Ранее координатор николаевского сопротивления заявил, что российские войска атаковали аэродром в Вознесенске Николаевской области, где специалисты ВСУ собирали беспилотники и проводили обучение для их операторов.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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