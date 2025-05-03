Украинская БМП Bradley сгинула в столбу пыли после удара «Ланцета»

Российские военнослужащие «Северной» группировки войск с помощью «Ланцета» разнесли боевую машину пехоты Bradley в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уничтожение БМП. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области была выявлена боевая машина пехоты Bradley ВСУ», — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что российские военные изучили разведданные и приняли решение ударить по вражеской БМП. Попадание было точным — американская Bradley исчезла в облаке пыли.