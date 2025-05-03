ВС РФ нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ неподалёку от Полтавы

Российские силы нанесли удар по учебному центру украинской авиабазы, расположенному недалеко от Полтавы. Там, как сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, проходили обучение операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.

«Полтава – один удар в пригороде, в направлении учебного центра на авиабазе. Сама авиабаза используется как вспомогательная и для тренировок лётного состава, а также обучения (операторов. — Прим. Life.ru)... БПЛА», — заявил Лебедев.

Он уточнил, что комплектация подразделений осуществляется в городских и пригородных центрах, а боевое слаживание (тактическая подготовка) проводится на полигоне.