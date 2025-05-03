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Регион
3 мая, 05:58

Российские войска ударили по заводу, где ремонтировалась зарубежная бронетехника ВСУ

Подполье: ВС России атаковали завод по ремонту бронетехники ВСУ в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Российские войска нанесли удар по заводу, который занимается ремонтом военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Запорожье был успешно поражён БПЛА локомотиворемонтный завод», — заявил он.

По имеющейся информации, на заводе ремонтировали бронированную технику, в основном иностранную. Также предприятие занималось производством деталей для беспилотных летательных аппаратов и сборкой самих дронов.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска ударили по заводам ВПК и складам боеприпасов Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Мария Любицкая
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