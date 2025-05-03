Российские войска ударили по заводу, где ремонтировалась зарубежная бронетехника ВСУ

Российские войска нанесли удар по заводу, который занимается ремонтом военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Запорожье был успешно поражён БПЛА локомотиворемонтный завод», — заявил он.

По имеющейся информации, на заводе ремонтировали бронированную технику, в основном иностранную. Также предприятие занималось производством деталей для беспилотных летательных аппаратов и сборкой самих дронов.