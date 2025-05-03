Российские войска ударили по заводу, где ремонтировалась зарубежная бронетехника ВСУ
Подполье: ВС России атаковали завод по ремонту бронетехники ВСУ в Запорожье
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Российские войска нанесли удар по заводу, который занимается ремонтом военной техники в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Запорожье был успешно поражён БПЛА локомотиворемонтный завод», — заявил он.
По имеющейся информации, на заводе ремонтировали бронированную технику, в основном иностранную. Также предприятие занималось производством деталей для беспилотных летательных аппаратов и сборкой самих дронов.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска ударили по заводам ВПК и складам боеприпасов Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.