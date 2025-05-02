ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю
Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине
Российский военный. Обложка © Life.ru
С 26 апреля по 2 мая российские войска осуществили семь серий ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации, предоставленной ведомством, в ходе выполнения боевых задач военные применяли беспилотники и высокоточное вооружение.
«В результате <...> поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении МО.
Кроме того, удары были нанесены по объектам, связанным с производством и хранением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров, а также по местам расположения средств радиоэлектронной разведки. Вместе с тем атакованы пункты временного размещения украинских военнослужащих и позиции иностранных наёмников.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские системы ПВО перехватили и уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, были нейтрализованы две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 1 306 БПЛА самолётного типа.