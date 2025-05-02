В Чёрном море уничтожены катер ВСУ Willard и три БЭК
МО РФ: В Чёрном море поражены быстроходный катер Willard и три БЭК
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В акватории Чёрного моря морская авиация Черноморского флота успешно атаковала и потопила быстроходный катер Willard американского производства, а также три безэкипажных катера (БЭК). Ещё один катер получил повреждения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер повреждён», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ на Севастополь 2 мая оказалась самой масштабной в этом году. В ходе отражения нападения было уничтожено более 50 дронов и несколько морских беспилотников.