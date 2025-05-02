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2 мая, 09:19

В Чёрном море уничтожены катер ВСУ Willard и три БЭК

МО РФ: В Чёрном море поражены быстроходный катер Willard и три БЭК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

В акватории Чёрного моря морская авиация Черноморского флота успешно атаковала и потопила быстроходный катер Willard американского производства, а также три безэкипажных катера (БЭК). Ещё один катер получил повреждения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер повреждён», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ на Севастополь 2 мая оказалась самой масштабной в этом году. В ходе отражения нападения было уничтожено более 50 дронов и несколько морских беспилотников.

121 дрон ВСУ уничтожен ночью над Россией, из них 112 — над Крымом и Чёрным морем
121 дрон ВСУ уничтожен ночью над Россией, из них 112 — над Крымом и Чёрным морем
Наталья Демьянова
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