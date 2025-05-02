В Чёрном море уничтожены катер ВСУ Willard и три БЭК

В акватории Чёрного моря морская авиация Черноморского флота успешно атаковала и потопила быстроходный катер Willard американского производства, а также три безэкипажных катера (БЭК). Ещё один катер получил повреждения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер повреждён», — говорится в сообщении ведомства.