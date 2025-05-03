Российские военные разбомбили аэродром, где ВСУ собирают БПЛА и обучают дроноводов

Российские войска атаковали аэродром ВСУ в Вознесенске Николаевской области. Там украинские специалисты собираются дроны и тренируют операторов для работы с ними. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Три удара в Вознесенском районе — аэродром рядом с Мартыновкой и, вероятно, бывшая советская в/ч», — написал подпольщик.

Житель Николаева сообщил подполью, что первый взрыв был очень громким — с нарастающим звуком, как при падении самолёта в фильмах.