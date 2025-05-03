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Регион
3 мая, 10:22

Российские военные разбомбили аэродром, где ВСУ собирают БПЛА и обучают дроноводов

Подполье: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска атаковали аэродром ВСУ в Вознесенске Николаевской области. Там украинские специалисты собираются дроны и тренируют операторов для работы с ними. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Три удара в Вознесенском районе — аэродром рядом с Мартыновкой и, вероятно, бывшая советская в/ч», — написал подпольщик.

Житель Николаева сообщил подполью, что первый взрыв был очень громким — с нарастающим звуком, как при падении самолёта в фильмах.

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Ранее в Минобороны России рассказали, что российская армия атаковала аэродромы, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты базирования безэкипажных катеров в 162 районах. Удары наносились с помощью авиации, беспилотников и артиллерии.

Владимир Озеров
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