Вооружённые силы России продолжают работу над созданием «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки войск «Север» завершили операцию в Курской области, взяв под контроль село Горналь. В еженедельной сводке сообщается, что это был последний населенный пункт в регионе, удерживаемый украинскими войсками.

В данное время продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области, добавили в Минобороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 1 530 человек. Российские военные также вывели из строя два танка, 32 единицы техники, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также уничтожили шесть складов с боеприпасами.