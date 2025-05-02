Минобороны сообщило о создании «полосы безопасности» на территории Сумской области
Минобороны: ВС РФ продолжают создавать «полосу безопасности» в Сумской области
Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России
Вооружённые силы России продолжают работу над созданием «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки войск «Север» завершили операцию в Курской области, взяв под контроль село Горналь. В еженедельной сводке сообщается, что это был последний населенный пункт в регионе, удерживаемый украинскими войсками.
В данное время продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области, добавили в Минобороны.
За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 1 530 человек. Российские военные также вывели из строя два танка, 32 единицы техники, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также уничтожили шесть складов с боеприпасами.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ разбили группу прорыва ВСУ в Сумской области. В районе посёлка Великая Писаревка украинская армия пыталась сформировать тактическую группу, чтобы предпринять попытку прорыва через границу с РФ.