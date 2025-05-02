День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 11:53

Минобороны сообщило о создании «полосы безопасности» на территории Сумской области

Минобороны: ВС РФ продолжают создавать «полосу безопасности» в Сумской области

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Вооружённые силы России продолжают работу над созданием «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки войск «Север» завершили операцию в Курской области, взяв под контроль село Горналь. В еженедельной сводке сообщается, что это был последний населенный пункт в регионе, удерживаемый украинскими войсками.

В данное время продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области, добавили в Минобороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 1 530 человек. Российские военные также вывели из строя два танка, 32 единицы техники, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также уничтожили шесть складов с боеприпасами.

Стало известно о колоссальных потерях элитного отряда ВСУ в Сумской области
Стало известно о колоссальных потерях элитного отряда ВСУ в Сумской области

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ разбили группу прорыва ВСУ в Сумской области. В районе посёлка Великая Писаревка украинская армия пыталась сформировать тактическую группу, чтобы предпринять попытку прорыва через границу с РФ.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar