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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 мая, 09:00

Стало известно о колоссальных потерях элитного отряда ВСУ в Сумской области

ТАСС: Элитный отряд ССО ВСУ несёт колоссальные потери в Сумской области

Военнослужащие ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Военнослужащие ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинский элитный отряд ССО, дислоцирующийся в Сумской области, несёт колоссальные потери в ходе боёв. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов (36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ) военнослужащими шестого отряда ССО — одного из самых боеспособных подразделений противника. Элита ВСУ уже несёт колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках»,сказал собеседник ТАСС.

По словам источника, украинское командование продолжает применять диверсионные подразделения в качестве обычной пехоты. Он отметил, что такая практика, начавшаяся ещё во время боёв за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году, вызывает критику в адрес главкома ВСУ Александра Сырского со стороны украинских спецназовцев (как действующих, так и бывших), политиков, блогеров и военных экспертов.

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Ранее ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Мария Любицкая
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