«Командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов (36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ) военнослужащими шестого отряда ССО — одного из самых боеспособных подразделений противника. Элита ВСУ уже несёт колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника, украинское командование продолжает применять диверсионные подразделения в качестве обычной пехоты. Он отметил, что такая практика, начавшаяся ещё во время боёв за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году, вызывает критику в адрес главкома ВСУ Александра Сырского со стороны украинских спецназовцев (как действующих, так и бывших), политиков, блогеров и военных экспертов.