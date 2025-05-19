Российская армия освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Российские войска освободили село Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР, уведомили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Север» благодаря стремительным и решительным действиям вернули контроль над селом Марьино. При освобождении Новооленовки отличились бойцы Центральной группировки войск.