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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 мая, 09:09

Российская армия освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Российские войска освободили село Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР, уведомили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Север» благодаря стремительным и решительным действиям вернули контроль над селом Марьино. При освобождении Новооленовки отличились бойцы Центральной группировки войск.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошлую неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР. На днях стало известно, что наши парни взяли Александрополь и село Богатырь.

Оксана Попова
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