Армия России освободила село Богатырь в Донецкой Народной Республике
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Вооружённые силы России взяли под контроль село Богатырь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что освобождение населённого пункта стало результатом стремительных и уверенных операций, проведённых частями группировки войск «Восток».
Ранее в Минобороны России сообщили, что за последнюю неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР. На днях стало известно, что наши парни взяли Александрополь.