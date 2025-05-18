Армия России освободила село Богатырь в Донецкой Народной Республике

Ранее в Минобороны России сообщили, что за последнюю неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР. На днях стало известно, что наши парни взяли Александрополь.