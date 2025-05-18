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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 мая, 09:15

Армия России освободила село Богатырь в Донецкой Народной Республике

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Вооружённые силы России взяли под контроль село Богатырь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что освобождение населённого пункта стало результатом стремительных и уверенных операций, проведённых частями группировки войск «Восток».

Армия России взяла стратегически важное село и дала переговорщикам новый козырь
Армия России взяла стратегически важное село и дала переговорщикам новый козырь

Ранее в Минобороны России сообщили, что за последнюю неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в зоне СВО. Одним из них стал имеющий стратегическую важность посёлок Вольное Поле в ДНР. На днях стало известно, что наши парни взяли Александрополь.

Оксана Попова
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