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8 мая, 14:42

«Я говорю по-русски»: Жительница Красноармейска отказалась от эвакуации ВСУ на запад Украины

«Страна.ua»: Жительница Красноармейска отказалась эвакуироваться на запад Украины

ВСУ. Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

ВСУ. Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Жительница оккупированного ВСУ Красноармейска в ДНР отказалась от эвакуации на Западную Украину из-за русского языка. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Украинские военные задокументировали на видео разговор с двумя женщинами, находившимися возле жилого дома. На записи видно, как солдаты убеждают их эвакуироваться из города. Одна из женщин при этом наотрез отказалась уезжать.

«Я говорю по-русски и на Западную Украину не поеду. Там вообще запретили на русском говорить», — заявила жительница Красноармейска.

Ей предложили другой вариант — поехать в Ирпень. Там якобы в равной степени распространены украинский и русский языки.

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Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию жителей Сумской области активизировали на севере Украины. В конце апреля обязательная эвакуация семей с детьми (то есть вывоз несовершеннолетних и их опекунов) также была объявлена и в восточной части Днепропетровской области.

Алиса Хуссаин
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