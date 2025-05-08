«Я говорю по-русски»: Жительница Красноармейска отказалась от эвакуации ВСУ на запад Украины
«Страна.ua»: Жительница Красноармейска отказалась эвакуироваться на запад Украины
ВСУ. Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Жительница оккупированного ВСУ Красноармейска в ДНР отказалась от эвакуации на Западную Украину из-за русского языка. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Украинские военные задокументировали на видео разговор с двумя женщинами, находившимися возле жилого дома. На записи видно, как солдаты убеждают их эвакуироваться из города. Одна из женщин при этом наотрез отказалась уезжать.
«Я говорю по-русски и на Западную Украину не поеду. Там вообще запретили на русском говорить», — заявила жительница Красноармейска.
Ей предложили другой вариант — поехать в Ирпень. Там якобы в равной степени распространены украинский и русский языки.
Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию жителей Сумской области активизировали на севере Украины. В конце апреля обязательная эвакуация семей с детьми (то есть вывоз несовершеннолетних и их опекунов) также была объявлена и в восточной части Днепропетровской области.