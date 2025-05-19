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Регион
19 мая, 14:22

Российский боец отбил дрон ВСУ голыми руками

В Новоалександровке боец Полозин отбил дрон ВСУ рукой, спасая сослуживцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Во время штурма в Новоалександровке ДНР боец Российской Армии отбил украинский беспилотник голыми руками. Стрелок 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Полозин прятался с четырьмя своими сослуживцами в этот момент в одном из домов.

«Первый [дрон] прилетел, второй, третий. Мы вот сбили шесть птиц, но одна залетела в окошко, и я её рукой отбил, она взорвалась буквально в полуторах-двух метрах. У нас там было ещё четыре человека в помещении. Получается, спас», — цитирует Полозина ТАСС.

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При этом, боец не получил серьёзных травм. Ранена только рука, которой он отбивал вражескую атаку. Напомним, что Новоалександровку ВС РФ освободили 15 мая. В этот же день российские военные установили контроль над населённым пунктом Торское.

Полина Никифорова
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