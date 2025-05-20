Слышны взрывы в небе над Тульской областью – работает ПВО
SHOT: В Тульской области сработала ПВО, жители Алексина слышали звуки взрывов
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Жители города Алексин в Тульской области сообщили о громких звуках взрывов в небе. По информации Telegram-канала SHOT, работает российская система ПВО.
Подробности происшествия пока не разглашаются. Официальные источники продолжают уточнять данные.
Ранее сообщалось, что вечером 20 мая дежурные расчёты ПВО России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, за 1 час 40 минут в воздушном пространстве трёх регионов было сбито 15 дронов самолётного типа. Основной удар пришёлся на Орловскую область, где было уничтожено 11 аппаратов. Ещё три беспилотника были сбиты над Брянской областью, и один — над Белгородской.