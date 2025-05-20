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20 мая, 19:09

В Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство

Гладков: В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали две женщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство. В результате атаки были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию сельхозпредприятия пострадали две женщины», — написал он.

Одну из пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу. У неё открытая черепно-мозговая травма, а также осколочные ранения головы, предплечья, рук и ног. Вторая женщина также получила множественные осколочные ранения и была доставлена в медицинское учреждение.

Украинский БПЛА атаковал автобус в белгородском Шебекино, водитель ранен
Украинский БПЛА атаковал автобус в белгородском Шебекино, водитель ранен

Ранее украинский дрон убил одну женщину и серьёзно покалечил другую под Белгородом. Трагедия произошла в городе Шебекино. В результате детонации одна женщина погибла, ещё одна пострадала. Раненую госпитализировали в больницу в крайнем тяжёлом состоянии.

Алена Пенчугина
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