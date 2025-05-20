В Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство. В результате атаки были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию сельхозпредприятия пострадали две женщины», — написал он.

Одну из пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу. У неё открытая черепно-мозговая травма, а также осколочные ранения головы, предплечья, рук и ног. Вторая женщина также получила множественные осколочные ранения и была доставлена в медицинское учреждение.