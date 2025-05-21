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Регион
21 мая, 04:57

За прошедшую ночь расчёты ПВО ликвидировали 127 вражеских беспилотников над регионами РФ

Минобороны РФ: За ночь силы ПВО перехватили 127 дронов ВСУ над регионами России

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Системы противовоздушной обороны в период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая перехватили 127 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников зафиксировано в Брянской области — 41 БПЛА, в Орловской области — 37, Курской — 31. Кроме того, шесть дронов сбито над Московской областью, пять — во Владимирской области, три — в Рязанской.

По одному беспилотному летательному аппарату самолётного типа уничтожено в Белгородской, Тульской, Калужской областях и над акваторией Чёрного моря.

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За сутки расчёты ПВО также ликвидировали 37 вражеских дронов в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

Тимур Хингеев
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