За прошедшую ночь расчёты ПВО ликвидировали 127 вражеских беспилотников над регионами РФ

Системы противовоздушной обороны в период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая перехватили 127 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников зафиксировано в Брянской области — 41 БПЛА, в Орловской области — 37, Курской — 31. Кроме того, шесть дронов сбито над Московской областью, пять — во Владимирской области, три — в Рязанской.