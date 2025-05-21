За прошедшую ночь расчёты ПВО ликвидировали 127 вражеских беспилотников над регионами РФ
Минобороны РФ: За ночь силы ПВО перехватили 127 дронов ВСУ над регионами России
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Системы противовоздушной обороны в период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая перехватили 127 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников зафиксировано в Брянской области — 41 БПЛА, в Орловской области — 37, Курской — 31. Кроме того, шесть дронов сбито над Московской областью, пять — во Владимирской области, три — в Рязанской.
По одному беспилотному летательному аппарату самолётного типа уничтожено в Белгородской, Тульской, Калужской областях и над акваторией Чёрного моря.
За сутки расчёты ПВО также ликвидировали 37 вражеских дронов в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.