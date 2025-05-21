Завод и несколько домов повреждены под Орлом в результате атаки дронов ВСУ
Клычков: В Болхове в ходе атаки ВСУ повреждён завод полупроводниковых приборов
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В ходе массированной атаки украинских БПЛА в Орловской области был повреждён Болховской завод, производящий полупроводниковые приборы. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
«В результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», — говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв. На местах происшествий оперативные службы активно ведут работы по ликвидации последствий атаки.
Основная область деятельности Болховского завода полупроводниковых приборов — разработка и производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры. Продукция поставляется более 300 предприятиям России.
Напомним, что за сутки над Орловской областью сбили 37 украинских беспилотников, а утром ВСУ запустили ещё 16 дронов. Сейчас сотрудники экстренных служб выясняют последствия атаки. Проводятся оперативные проверки.