ВСУ запустили ещё 16 беспилотников по Орловской области

После ночной атаки украинских БПЛА ВСУ ещё раз попытались атаковать Орловскую область ближе к утру. Силы ПВО сбили ещё 16 дронов, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«В течение утра уничтожены ещё 16 БПЛА противника над Орловской областью», — написал глава области.

По его словам, экстренные службы сейчас выясняют последствия налёта беспилотников. Проводятся оперативные проверки.