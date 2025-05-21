ВСУ запустили ещё 16 беспилотников по Орловской области
Губернатор Клычков: В Орловской области сбили ещё 16 беспилотников с утра
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После ночной атаки украинских БПЛА ВСУ ещё раз попытались атаковать Орловскую область ближе к утру. Силы ПВО сбили ещё 16 дронов, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
«В течение утра уничтожены ещё 16 БПЛА противника над Орловской областью», — написал глава области.
По его словам, экстренные службы сейчас выясняют последствия налёта беспилотников. Проводятся оперативные проверки.
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки в Орловской области было сбито 37 вражеских беспилотников. В общей сложности за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила 127 украинских дронов. Больше всего было в Брянской области — 41 БПЛА.