Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* резко отреагировал на удар ракеты «Искандер» по полигону украинского спецназа в районе населённого пункта Шостка в Сумской области, используя нецензурную лексику. Он отметил, что лагерь находится менее чем в 50 километрах от российской границы, и в течение длительного времени над объектом летал дрон, осуществлявший корректировку удара.

По мнению нардепа, произошедшее является преступлением командования ВСУ, которое перестало ценить человеческие жизни и приняло решение проводить военные тренировки практически на линии фронта. Он также подчеркнул, что подобные инциденты происходят регулярно, однако до сих пор никто не понёс ответственности. Гончаренко* охарактеризовал ситуацию на полигоне нецензурным выражением, означающим «полный провал».

Напомним, что в результате удара российской армии ракетой «Искандер» под Сумами был уничтожен лагерь, где проходили подготовку подразделения украинского спецназа. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в Киеве, и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая вновь выступила с критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.