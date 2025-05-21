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Регион
21 мая, 07:19

Командование ВСУ обложили матом после мощного удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Нардеп Гончаренко* матом отреагировал на удар ВС РФ по спецназу ВСУ в Шостке

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* резко отреагировал на удар ракеты «Искандер» по полигону украинского спецназа в районе населённого пункта Шостка в Сумской области, используя нецензурную лексику. Он отметил, что лагерь находится менее чем в 50 километрах от российской границы, и в течение длительного времени над объектом летал дрон, осуществлявший корректировку удара.

По мнению нардепа, произошедшее является преступлением командования ВСУ, которое перестало ценить человеческие жизни и приняло решение проводить военные тренировки практически на линии фронта. Он также подчеркнул, что подобные инциденты происходят регулярно, однако до сих пор никто не понёс ответственности. Гончаренко* охарактеризовал ситуацию на полигоне нецензурным выражением, означающим «полный провал».

Нацгвардия Украины впервые признала удар «Искандером» по полигону в Шостке и объявила о потерях
Нацгвардия Украины впервые признала удар «Искандером» по полигону в Шостке и объявила о потерях

Напомним, что в результате удара российской армии ракетой «Искандер» под Сумами был уничтожен лагерь, где проходили подготовку подразделения украинского спецназа. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в Киеве, и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая вновь выступила с критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
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