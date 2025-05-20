Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 17:49

Испепеляющая мощь: «Искандер» стёр с лица земли лагерь подготовки спецназа ВСУ под Сумами

ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю подготовки спецназа ВСУ в Сумской области

Ударом российской ракеты «Искандер» был разрушен лагерь подготовки украинских спецназовцев в Сумской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Согласно сообщению военкоров, российские силы нанесли ракетный удар в районе Шостки. Представленные видеоматериалы демонстрируют атаку на группу военных, передвигавшихся организованной колонной по территории, предположительно, военного лагеря. В сообщении говорится о ликвидации до 70 человек, уничтожении 10 единиц техники и склада боеприпасов, принадлежащих ВСУ.
Боевой рой самолётов и вертолётов привлёк российские ракеты к аэродрому ВСУ, один борт сожжён
Боевой рой самолётов и вертолётов привлёк российские ракеты к аэродрому ВСУ, один борт сожжён

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали позиции батальона «Айдар»* в ДНР. В результате этого штурмовая группа противника была уничтожена.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar