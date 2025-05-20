Ударом российской ракеты «Искандер» был разрушен лагерь подготовки украинских спецназовцев в Сумской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Боевой рой самолётов и вертолётов привлёк российские ракеты к аэродрому ВСУ, один борт сожжён

Боевой рой самолётов и вертолётов привлёк российские ракеты к аэродрому ВСУ, один борт сожжён

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали позиции батальона «Айдар»* в ДНР. В результате этого штурмовая группа противника была уничтожена.