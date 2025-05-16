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Регион
16 мая, 07:51

Боевой рой самолётов и вертолётов привлёк российские ракеты к аэродрому ВСУ, один борт сожжён

Подполье: Ночью ВС РФ атаковали аэродром ВСУ в Мартыновке, уничтожен самолёт

Украинский истребитель. Фото © Офис Президента Украины

Украинский истребитель. Фото © Офис Президента Украины

Ранним утром 16 мая в окрестностях Вознесенска Николаевской области прогремела серия мощных взрывов. По данным источников в сопротивлении, удары пришлись по району населённых пунктов Бугское – Мартыновка в период с 4:08 до 4:17 утра. Очевидцы насчитали до пяти прилётов, сообщает координатор подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале.

Согласно поступающим сведениям, основной целью атаки стал военный аэродром в Мартыновке, расположенный примерно в 12 километрах от города. Сообщается о поражении склада с боеприпасами, чья сильная детонация была слышна на значительном расстоянии, охватив весь город. По непроверенным данным, также могли быть уничтожены или серьёзно повреждены единицы авиационной техники, сказал подпольщик.

В частности, есть информация о возможном уничтожении одного самолёта и серьёзном повреждении второго. Кроме того, сообщается о ликвидации ангара с беспилотниками самолётного типа, которые, по словам местных жителей, могли быть оснащены реактивными двигателями.

В течение последней недели местные жители неоднократно отмечали повышенную активность на аэродроме: ежедневные взлёты и посадки самолётов, по сообщениям, полностью снаряжённых. Среди замеченной авиатехники, помимо машин советского образца, были и неопознанные типы, предположительно, западного производства (возможно, F-16 или французские Mirage).

Накануне удара, помимо самолётов, на аэродроме были замечены несколько вертолётов, которые, по утверждению источников, имеют натовское происхождение. В связи с этим, предполагается, что ночная атака могла быть вызвана именно появлением на объекте «вертушек», поскольку о присутствии самолётов на аэродроме уже и так многие знали.

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Ранее командование Воздушных сил Украины заявило о потере очередного истребителя F-16. Связь с ним пропала около 3:30 утра во время боевого вылета. Пилот выполнял задачи, но в какой-то момент на борту произошла некая «ситуация».

Владимир Озеров
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