На Украине разразился скандал после удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по тренировочному лагерю спецназначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Шостка в Сумской области. Информация о произошедшем была частично подтверждена бывшим украинским офицером Дмитрием Гнапом.

Он сообщил, что данные об атаке по месту подготовки украинских военных могут соответствовать действительности. Гнап также не исключил, что «могла произойти очередная трагедия» с массовыми потерями среди бойцов спецподразделений.

Резкую реакцию в соцсетях высказала депутат Верховной рады Мария Безуглая. По её словам, ответственность за инцидент лежит на главнокомандующем ВСУ Александре Сырском.

«Сколько ещё «дебильных» приказов должно быть отдано? Сколько ещё спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала она.

С критикой выступил и народный депутат Алексей Гончаренко*. Он также признал факт удара Вооружённых сил Российской Федерации по полигону в Сумской области и отметил, что атака произошла прямо во время учений военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что ударом российского ракетного комплекса «Искандер» был разрушен лагерь подготовки украинских спецназовцев в Сумской области. На видеозаписях, опубликованных после атаки, зафиксирован момент удара по колонне военнослужащих, передвигавшихся по территории, предположительно, военного лагеря. Ликвидированы до 70 человек, уничтожены 10 единиц военной техники и склад боеприпасов, принадлежавший ВСУ.